Ana Sayfa Dünya Türkiye, Rusya ile S-400 İçin İmza Aşamasına Geldi

Türkiye, Rusya ile S-400 İçin İmza Aşamasına Geldi

Rusya'nın dev silah şirketinden S-400 ile ilgili açıklama geldi. Şirket Başkanı Miheyev, S-400 füze sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili çalışmalarda sona gelindiğini, sözleşmenin imzalanmak üzere olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 21:58
Türkiye, Rusya ile S-400 İçin İmza Aşamasına Geldi

Hava savunma füzeleri S-400'lerin  Türkiye'ye gelmesine çok az kaldı.  Rusya ve  Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatına ilişkin sözleşme üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen  Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, sözleşmenin imzalanmak üzere olduğunu vurguladı.

"İMZALAR ATILMAK ÜZERE"

Miheyev, S-400 füze sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili çalışmaların iki ülke tarafından sürdürüldüğünü ifade ederek, sözleşmenin imzalanmak üzere olduğunu ve henüz yürürlüğe girmediğinin altını çizdi. Miheyev, teknik nüanslar üzerinde çalışma yapıldığını kaydetti.

ANLAŞMA SAĞLANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Miheyev, daha önce yaptığı açıklamada,  Türkiye'yle S-400 füzesi anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını ve kontratın hayata geçirileceğine inandıklarını söylemişti.

SAVUNMA BAKANI IŞIK DA "İMZA YAKIN" DEMİŞTİ

Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da S-400 füzeleri konusunda  Rusya ile imza aşamasına gelindiğini belirtmişti.

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık