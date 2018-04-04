Türkiye’de 3 Milyon Aile Yardıma Muhtaç

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2018 Çarşamba 08:27

Hayatlarını zorlu koşullara rağmen devam ettiren bu aileler Kardeş Aile projesi ile hayata bağlanıyor. Proje kapsamında ihtiyaçları tespit edilen ailelere gerekli yardım malzemeleri ulaştırılıyor

Beşir Derneği, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere destek ulaştırmak için başlattığı “Kardeş Aile Projesi” ile ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Türkiye çapında gıda, giyim, sağlık gibi temel ihtiyaçlar noktasında ailelere ulaşan dernek, geliştirdiği bu projeyle ihtiyaç sahiplerinin sesini daha kalabalık kitlelere duyurarak yardım ağını genişletiyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre 3 milyon 154 bin 69 ailenin yardıma muhtaç olduğu ülkemizde, bu insanların nasıl hayatta kalabildikleri sorulduğunda sosyal yardımlaşma ve vakıf kültürü devreye giriyor. Yardıma muhtaç ailelere biraz olsun nefes aldırabilmek için Kardeş Aile Projesi’ne başlayan Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerinin gerçek kimlikliklerini gizleyerek onları bir radyo programında ağırlıyor ve seslerini tüm Türkiye’ye duyurarak kardeş aile halkasını genişletiyor.

Proje online olarak takip edilebiliyor

Derneğin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü birçok proje var. Bu projeler sonucunda yardımların kime ulaştırılacağı ise hassas bir değerlendirme neticesinde ortaya çıkıyor. Derneğe yapılan başvurular ve ilgili ilçenin mülki idaresi tarafından sunulan raporlar dikkate alınarak yapılan incelemeler ve ihtiyaç sahibinin radyo programındaki beyanatı sonucu, gereksinim duyulan yardımlar sisteme ekleniyor ve bağışçılardan alınan yardımlar ekipler aracılığıyla kardeş aileye teslim ediliyor. İhtiyaç sahibi kardeş ailelerin konuk olduğu program kayıtlarına https://www.besir.org.tr/kardesaile/ adresinden erişilebiliyor ve bağışta bulunulabiliyor. Bu sayede, tamamen şeffaf bir şekilde, kardeş ailenizi seçtikten sonra bağış gerçekleştirebiliyorsunuz.