Türkiye'deki GES yatırımları artıyor

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2017 Salı 11:41

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek isteyen girişimcilerin teşviklerle de desteklenen güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları her geçen gün artıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, girişimciler, özellikle yıllık güneşlenme gün sayısının fazla olduğu Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır gibi Güneydoğu kentleri ile İç Anadolu Bölgesinde Konya ve çevresindeki kentlerde güneş enerjisi yatırımlarına yöneldi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirmek isteyen girişimciler, halk arasında "güneş tarlası" olarak da nitelendirilen güneş enerjisi santrali kurma çabalarını hızlandırdı.

Geçen yıl 800 megavat olan GES kurulu gücü, hükümetin teşviklerle desteklediği yatırımlar sonucu yılın ocak-ekim döneminde 2 bin megavatın üzerine çıktı. Lisanssız güneş enerjisi santrallerinin sayısı ise bin 42'den 2 bin 442’ye ulaştı.

- "Lisanssız üretime yoğun ilgi"

Harran Üniversitesi (HRÜ) GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (YENEV) Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azmi Aktacir, Türkiye'de güneş enerjisinden faydalanma oranının her geçen gün arttığını söyledi.

Güneş enerjisinden para kazanabileceğini anlayan yatırımcıların hızla santral kurduğunu belirten Aktacir, yenilenebilir enerji alanında sağlanan kolaylıkların da yatırımları artırdığını anlattı.

Aktacir, küçük yatırımcıların da santral kurma işine ciddi manada yöneldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"GES yatırımları bu yıl içerisinde büyük bir patlama yaptı. 2016 kapasitesi yaklaşık 800 megavat iken, ekim ayı itibarıyla 2 bin megavatın üzerine çıktı. Bu mevcut gücün yaklaşık 3 kat artması anlamına geliyor. Bu dönem lisansız güneş enerjisi santrallerinin sayısı bin 42'den 2 bin 442’ye ulaştı. Lisanssız üretimlerle ilgili ciddi bir artış söz konusu. Lisanssız üretimde küçük yatırımcılar bu işi oldukça benimsedi çünkü enerji yatırımları ülkemizde oldukça karlı bir sektör haline geldi. Bu yıl yatırımların artmasında iletim hatlarındaki kiralama bedellerinin zamlanması da etkili oldu."

Devletin lisanssız güneş enerjisi santrallerinde üretilen 1 kilovat elektriğe 10 yıl süreyle 13,3 centten alım garantisi verdiğini anımsatan Aktacir, alım garantisinin dolar bazlı olması dolayısıyla üretilen birim elektrik miktarı başına gelirin hemen her yıl büyük olasılıkla artacağını sözlerine ekledi.

AA