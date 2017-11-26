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Türkiye'den Mısır için bir gülük yas

Mısır'da DEAŞ Terör Örgütü tarafından camiye yapılan bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler için Türkiye'de bir günlük yas ilan edildi.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2017 Pazar 21:39
Türkiye'den Mısır için bir gülük yas

Şanlıurfa valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama ile yarın bir günlük yas ilan edildiği duyruldu.

Valilik yaılı açıklamasında:

"24 Kasım 2017 tarihinde Mısır’da El Ravda Camisi’ne yapılan menfur terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısından dolayı bir gün süreyle milli yas ilan edilmiştir.

 

Bu çerçevede, 27 Kasım 2017 Pazartesi günü güneşin batışına kadar bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde olduğu gibi ilimizde de bayraklar yarıya çekilecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi

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