Türkiye'nin havası 20 yılda nasıl değişecek

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 19:25

İstanbul'da geçen günlerde hayatı felç eden yoğun yağışlar, iklim meselesinin yeniden tartışılmaya başlanmasına sebep oldu. Yaşanan mağduriyetler esas olarak yetersiz altyapıdan kaynaklansa da, küresel ısınma ve beraberinde gelen tehlikeler gözardı edilemeyecek kadar ciddi.

Bugünkü "20 yıllık hava tahmini" başlıklı yazısında konuya değinen Habertürk Genel Yönetmeni Selçuk Tepeli'ye göre, ABD’deki ünlü Massachusetts Institute of Technology (MIT) Küresel Değişim Bilimleri Merkezi’nin araştırmasında, mucizevi önlemler alınmazsa 100 yıl içinde dünyanın ortalama 7 dereceye kadar ısınabileceği ortaya çıktı.

Tepeli'nin yazısının ilgili bölümleri şu şekilde:

"Önümüzdeki 100 yılda dünya en iyi olasılıkla 1-2 derece ısınacak. Şanslıysak 3 derecede kalacak. Büyük ihtimalse 5-6 derece... BM Nüfus Fonu’nun raporlarına göre, özellikle büyük kentlerde yaşayanlar için tehlike büyük. 2030’larda büyük kentlerdeki nüfusun 5 milyara ulaşacağı tahmin edilirken, gezegenin en büyük nüfuslu 10 kentinden 6’sının en yüksek iklim riskine sahip bölgelerde bulunduğu belirtiliyor. İstanbul orta derecede riskli kentler kategorisinde.

"ACİLEN 'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI' HAZIRLANMALI"

Gerçek şu ki 1958’den beri yapılan ölçümlere göre atmosferdeki karbondioksit oranı sanayi devrimi öncesinden 2 kat fazla. Küresel ortalama yüzey sıcaklığı 20’nci yüzyılın başından bugüne 0.7 santigrat derece yükseldi. Bu ısınma, geçen bin yılın herhangi bir dönemindeki artıştan daha fazla. Her iki yarımküredeki dağ buzullarında ve genel buz örtüsünde ciddi azalmalar yaşandı. Son olarak geçenlerde Güney Kutbu’ndan küçük bir ülke büyüklüğünde bir buzul koparak açık denizde hızla erimeye başladı. Atmosferin ortalama su buharı içeriği (nemliliği) 1980’lerden beri artış trendinde. Bu da deniz akıntılarını etkiliyor, sıcaklık dalgalanmalarına yol açıyor ve aşırı, görülmemiş yağmur, dolu veya kar yağışlarını tetikliyor. Bu durumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Mustafa Öztürk’ün çağrısına kulak verip yerel yönetimlerin acilen “iklim değişikliği eylem planı” hazırlaması gerekiyor. Yağmur suyu kanallarının, mazgalların genişletilmesi; tünelleri, altgeçitleri, metro istasyonlarını, otoparkları su basmaması için rehabilitasyon yapılması; yolların su geçiren asfaltla kaplanıp yeşil ve toprak alanların artırılması önemli. Bir de meteorologların yaklaşan hava olaylarını iyi analiz etmesi, gerekirse risk alıp erken açıklamada bulunması, açıklamaları da “sağanak yağışa karşı vatandaşların dikkatli olması” falan gibi klişelerle değil tehlikeyi gerçekten tarif eden ifadelerle yapması şart. Bu uyarıları alan yetkililere teknik önlemleri almak, mesai ve okul saatlerini ayarlamak vesaire; vatandaşlara ise uyarılara ciddiyetle yaklaşmak düşüyor.

(odatv)