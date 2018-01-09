Ana Sayfa Güncel Türkiye'nin ikinci uzun adamı da kadrolu olacak

Türkiye'nin ikinci uzun adamı da kadrolu olacak

GASKİ'de taşeron işçisi olarak çalışan 2,33 metrelik boyu ile "Türkiye'nin en uzun ikinci adamı" unvanına sahip Ramazan Karageyik daimi kadroya geçmek için başvuru yaptı

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2018 Salı 13:41
Türkiye'nin ikinci uzun adamı da kadrolu olacak

- Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) İslahiye Şubesinde taşeron işçisi olarak çalışan 2,33 metre boyundaki Ramazan Karageyik, daimi kadroya geçmek için başvuru yaptı.

Mardinli Sultan Kösen'den sonra Türkiye'nin en uzun ikinci adamı olan Karageyik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Daimi kadronun tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Karageyik, 4 yıldır GASKİ İslahiye Şubesinde engelli taşeron işçi olarak çalıştığını hatırlattı.

Karageyik, daha sonra babasının yardımıyla doldurduğu ve parmak bastığı formu şube müdürü İsmail Yücel’e teslim etti.

Uzun boyu ile dikkati çeken Karageyik, diğer işçilerin fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.

 

AA

 
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık