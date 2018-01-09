Türkiye'nin ikinci uzun adamı da kadrolu olacak

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2018 Salı 13:41

- Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) İslahiye Şubesinde taşeron işçisi olarak çalışan 2,33 metre boyundaki Ramazan Karageyik, daimi kadroya geçmek için başvuru yaptı.

Mardinli Sultan Kösen'den sonra Türkiye'nin en uzun ikinci adamı olan Karageyik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Daimi kadronun tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Karageyik, 4 yıldır GASKİ İslahiye Şubesinde engelli taşeron işçi olarak çalıştığını hatırlattı.

Karageyik, daha sonra babasının yardımıyla doldurduğu ve parmak bastığı formu şube müdürü İsmail Yücel’e teslim etti.

Uzun boyu ile dikkati çeken Karageyik, diğer işçilerin fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.

AA