Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Dünya Türkiye’nin ne kadar altını var?

Türkiye’nin ne kadar altını var?

Türkiye 2017 yılının 4. çeyrek döneminde altın rezervlerinde yaşanan artışla Dünya sıralamasındaki iki sıra yukarı çıktı.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 18:03
Türkiye’nin ne kadar altını var?

Türkiye 2017 yılının 4. çeyrek döneminde altın rezervlerinde yaşanan artışla Dünya sıralamasındaki iki sıra yukarı çıktı. Türkiye’nin altın rezervleri son çeyrekte 564,8 ton olarak  açıklandı. Bir önceki dönem 495,6 ton seviyesindeydi.

 

Böylece Türkiye, Avrupa Merkez Bankası(ECB) ve Hindistan’ı  geride bırakarak, 11. sıraya çıktı. Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan verilerine göre, 4. çeyrek itibariyle ABD 8.133,5 ton rezervle ilk  sırada yer alırken, Almanya 3.373,7 ton ile ikinci sırada, IMF  2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

 

 

kaynak: Sözcü.com.tr

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Urfa'da Asya Pasifik Müşavirleri Buluşması

Urfa'da Asya Pasifik Müşavirleri Buluşması
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık