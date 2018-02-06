Türkiye’nin ne kadar altını var?

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 18:03

Türkiye 2017 yılının 4. çeyrek döneminde altın rezervlerinde yaşanan artışla Dünya sıralamasındaki iki sıra yukarı çıktı. Türkiye’nin altın rezervleri son çeyrekte 564,8 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 495,6 ton seviyesindeydi.

Böylece Türkiye, Avrupa Merkez Bankası(ECB) ve Hindistan’ı geride bırakarak, 11. sıraya çıktı. Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) tarafından açıklanan verilerine göre, 4. çeyrek itibariyle ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sırada yer alırken, Almanya 3.373,7 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

kaynak: Sözcü.com.tr