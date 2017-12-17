Türkiye'nin seçme kuzuları Ceylanpınar'da yetişiyor

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2017 Pazar 15:10

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde "elit" damızlık koyunlardan her yıl yaklaşık 40 bin üstün özellikli "İvesi" cinsi kuzu elde ediliyor.

Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen İvesi cinsi koyunlar, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesindeki işletmede damızlık olarak besleniyor.

Her yıl ihaleyle yüksek fiyattan besicilere satılan koyunlar, hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlıyor.

Yaklaşık 50 bin koyunun bulunduğu işletmede, yüksek verimli hayvanların doğal yollarla döllenmesiyle elde edilen üstün özellikli yaklaşık 40 bin kuzu, veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve 300 civarında çoban tarafından özenle büyütülüyor.

Doğumların başlamasıyla kuzu seslerinin yankılandığı işletmede, yavruların sabah ve akşam belli saatlerde annelerini emmeleri sağlanıyor.

Gün boyunca sürekli kontrol altında tutulan "özel kuzular", üç aydan sonra sütten kesilerek besiye alınıyor.

Kuzulardan büyük bir bölümü daha sonra ihale ile satılırken, kuzular, damızlık olarak yetiştirildikten sonra sürüye dahil ediliyor.

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen ve "drone" ile görüntülenen kuzuların yüzlerce koyun arasında annelerini bulmaları güzel görüntüler oluşturdu.

- "İkiz doğum oranımız yüzde 26'nın üzerinde"

İşletme şefi Bora Sarıçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni doğan kuzularla birlikte 85 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yaptıklarını belirterek, kuzularla özel olarak ilgilendiklerini söyledi.

Günde iki defa kuzuların süt emmelerini sağladıklarını ifade eden Sarıçam, "Sağımdan çıkan koyunlarımız kuzularla buluşuyorlar. Bir mucize gibi kuzular yüzlerce koyunun arasından annesini bulabiliyor." dedi.

İşletmede 300'ün üzerinde çobanla çalıştıklarını, görevlilerin kuzuların açlık durumundan hastalığa kadar her şeyiyle ilgilendiğini anlatan Sarıçam, doğumların ise veteriner hekim ve teknisyenlerin kontrolünde gerçekleştiğini aktardı.

Sarıçam, doğumların bu ay içinde biteceğini dile getirerek, bu yıl 32 bin kuzunun dünyaya geldiğini, doğum süreci sonunda 40 bin kuzu elde etmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teknik personelimiz günde üç vardiya şeklinde 24 saat çalışıyor, doğumlarla tek tek ilgileniyoruz. İkiz doğum oranımız yüzde 26'nın üzerinde. İvesi popülasyonu için oldukça iyi bir rakam. Kuzularımız da gayet sağlıklı. Yaklaşık üç ay boyunca kuzular süt emer, daha sonra sütten keseriz. Sonrasında damızlığa uygun erkek ve dişileri ayırıyoruz, boy, cüsse, renk, anne ve babasının özelliklerine göre. Annelerinin ikizlik oranı, süt verimine bakıyoruz. Buna göre ayırıyoruz ve bu sayede kuzunun gelecekteki performansını belirliyoruz. Geriye kalanları ise ihaleyle satıyoruz."