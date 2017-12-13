Türkiye'nin yerli drone

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2017 Çarşamba 13:20

Şirket açıklamasına göre, perakendeden lojistiğe, fotoğrafçılıktan sinemaya günümüzde birçok sektörde kendisine yer edinen drone'un yerli versiyonu APE X, ilkokuldan beri arkadaş olan Çağkan Güneri, Selin Orçunsel, Kaan Cevher, Dilbeste Kayıgil ve Kadir Atakan Ata’dan oluşan genç bir ekip tarafından üretildi.

Açıklamada muadillerine göre çok daha etkili, hafif, dayanıklı olan drone'un, Arıkovanı fonlamasında yeterli desteğe ulaştığı takdirde piyasaya sunulacağı bildirildi.

- Yerli drone’dan VR gözlük ile canlı yayın

4K çözünürlükteki kamerası ile yüksek kalite görüntü elde etmeyi sağlayan, hafifliğiyle de dikkati çeken APE X'in kamerası, yarım saate kadar görüntü almayı sağlıyor. APE X ve kamera görüntüsü uygulama içinden canlı olarak da kontrol edilebiliyor.

Drone’un aksesuarlarından sanal gerçeklik gözlüğünü (VR gözlük) takarak drone’un içindeymiş gibi görüntü izlenebiliyor. Kolay kullanıma sahip olan MIME isimli kumandası ise hareket sensörlü olarak tasarlanmış. Böylece drone’un nereye gideceğini, kullanıcı sadece kumandayı o yöne çevirerek belirleyebiliyor. Ele rahat oturan, avuç içine sığacak büyüklükteki kumanda hiç kafa karıştırmadan normal bir drone’un yapabileceği her şeyi sağlıyor.

APE X’te en yüksek kalitedeki drone’larda kullanılan ultrasonik engel tanıma sistemi bulunuyor. Normalde dayanıksız pervaneleri nedeniyle, çok çabuk hasar görüp parçalanabilen drone’larda sadece 1 adet engel tanıma sisteminden kullanırken APE X’te 4 adet bulunuyor.

Drone etrafında ve altında yer alan sensörleri ile drone, etrafındaki engelleri tanıyor ve siz kumandadan komut verseniz bile konumunu ayarlayarak engellere çarpmayı engelliyor. Böylece ürünün parçalanması neredeyse imkansız duruma geliyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinde de drone takip edilebiliyor.

AA