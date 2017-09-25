Türkiye'ye Giren 4 Ypg'li Yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları neticesinde YPG/PYD terör örgütü mensupları olduğu tespit edilen şahısların Suriye'den Türkiye'ye geçtiği belirlendi.
Jandarma tarafından Ceylanpınar ilçesinde yapılan operasyonda Ş.A., İ.Ş.A., A.E.M. ve İ.E.M. yakalandı. İfadelerinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde halen aktif olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslar ŞanlıurfaCumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(sondakika.com)