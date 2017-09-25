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Türkiye'ye Giren 4 Ypg'li Yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye geçen 4 terörist, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2017 Pazartesi 16:58
Türkiye'ye Giren 4 Ypg'li Yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay,  Şanlıurfa'nın  Ceylanpınar ilçesinde meydana geldi. İl  Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları neticesinde YPG/PYD terör örgütü mensupları olduğu tespit edilen şahısların  Suriye'den  Türkiye'ye geçtiği belirlendi.

 Jandarma tarafından  Ceylanpınar ilçesinde yapılan operasyonda Ş.A., İ.Ş.A., A.E.M. ve İ.E.M. yakalandı. İfadelerinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde halen aktif olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslar  ŞanlıurfaCumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

(sondakika.com)

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