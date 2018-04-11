Türkülere beste olan bir Kahramanlık Destanı yazılmıştır

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2018 Çarşamba 12:00

Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, tarihin sıfır noktası olan bu şehir, türkülere beste olan kahramanlık Destanının yazıldığı şehirdir dedi.

11 Nisan Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. 98. Yılını geride bırakan Kahramanlık destanı, bu yılda coşkuyla hatırlanmakta ve kutlanmaktadır diyen Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, şunları söyledi;

“Şanlı Urfa’mızın, düşman işgalinden kurtuluşunun 1 yılını daha geride bıraktık. 98 yıl önce bugün, Urfa halkının göstermiş olduğu azimli kararlılık, Fransız ordusunu topyekun şehirden temizlemiştir. Hiç kimseden yardım almayarak verilen mücadelede galip gelen taraftır Urfa halkı. Şanlı ecdadın 12’lerin temsil ettiği Urfa halkının şahlanışı dillere destandır. Günümüzde Urfa sıra gecelerinde türkülere beste olan Kahramanlık hikayesi bugün daha da mutlu bir şekilde dile getirilmektedir. ‘Yaşasın Urfalılar teslim olmadı’ gibi türkülerin dilimizde döndüğü kelimeler, Urfa halkının bizlere yaşattığı gerçek bir duygudur. Bu nedenle Şanlıurfa’nın 11 Nisan Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 98 yılını kutluyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”