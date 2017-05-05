Tutuklu Yakınları Ölüme Koşuyor

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2017 Cuma 13:52

Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ne gelenlerin, ilerideki kavşağa varmadan araçlarını durdurup demir bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmeleri, kazaya davetiye çıkarıyor.



Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki tutuklu ve hükümlüleri ziyarete gelenler, cezaevinin 2, 3 kilometre ilerisinden 'U' dönüşü yapmadan kurumun karşısındaki yolda araçlarını park ediyor. Ziyaretçiler, yolun karşısındaki cezaevine gitmek için demir bariyerlerden atlayıp kazaya davetiye çıkarıyor. Bariyerlerden atlayıp hızlı seyreden araçların arasından yolun karşısına geçenler, alt ya da üst geçit yapılmasını istedi.



Cezaevine gelen tutuklu yakını Hasan Çiftçi, kampüsün karşısında 'U' dönüşü yapılacak yer olmadığını belirterek, "Bu yolda ölmemek için adeta Azrail ile köşe kapmaca oynuyoruz. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar yolun karşısına geçmek için bu bariyerlerin altında sürükleniyor. Bu yolda defalarca kaza meydana geldi. Burayla bir alt veya üst geçidin yapılması için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor. Bir an önce yetkililer bu yola bir çözüm bulsunlar" dedi.

(sondakika.com)