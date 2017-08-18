Üç Çocuğun Boğulduğu Mahalledeki Feryatlar Yürekleri Dağladı

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:10

toprak su kanalının içerisine düşerek boğulan 6 yaşındaki İlyas Kaplan ve 7 yaşındaki ağabeyi Eyüp Kaplan ile aynı yaştaki kuzenleri Abdulkadir Kaplan'ın yaşadığı evlerden yükselen feryatlar yürekleri dağlıyor.

İlyas ve Eyüp Kaplan'ın babası Mehmet kaplan iki gündür sinir krizleri geçirirken anne Emine Kaplan ise çocuklarının acısına dayanmaya çalışıyor. Abdulkadir Kaplan'ın annesi Rukiye Kaplan ile babası Mehmet Kaplan da çocuklarının acısını yaşıyor.



"AHRETTE HER İKİ ELİM YAKALARINDA OLACAK"

(sondakika.com)

İki çocuğu boğulan anne Emine Kaplan, sorumlulardan şikayetçi olacağını belirterek, "O kanalı kim açtıysa ben ondan şikayetçiyim. Ahrette iki elim yakalarında olacak. Benim yüreğim nasıl yandıysa onların da yüreği yansın" diyerek feryat etti.