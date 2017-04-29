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Üç Takım Daha Profesyonel Lige Yükselecek

Futbolda, Bölgesel Amatör Lig 2016-2017 sezonunda Spor Toto 3. Lig'e yükselecek 3 ekip daha yarınki müsabakaların ardından belli olacak.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2017 Cumartesi 10:59
Üç Takım Daha Profesyonel Lige Yükselecek

Şanlıurfa  Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor,  Turgutluspor, Ergene Velimeşespor, Güzelorduspor ve UTAŞ  Uşakspor'un 3. Lig vizesi aldığı Bölgesel Amatör Lig'de yarın 3 ekip daha profesyonel lige yükselecek.

Birinci kademe play-off müsabakalarında sahadan mağlubiyetle ayrılan 6 takımın oynayacağı 2. kademe maçlarında  Erzurum  Kazım Karabekir Stadı'nda  Mardin 47-Arsinspor,  Konya  Atatürk Stadı'nda Yeni  Altındağ Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor ve  İstanbul  Maltepe  Hasan Polat Stadı'nda Erokspor-Modafenspor karşılaşmalarında galip gelenler gelecek sezon 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Yarınki maçların programı şöyle: 

14.00  Mardin 47-Arsinspor ( Erzurum  Kazım Karabekir)

15.00 Yeni  Altındağ Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor ( Konya  Atatürk)

15.00 Erokspor-Modafenspor ( Maltepe  Hasan Polat)

 

 

(sondakika.com)

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