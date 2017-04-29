Üç Takım Daha Profesyonel Lige Yükselecek

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2017 Cumartesi 10:59

Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor, Turgutluspor, Ergene Velimeşespor, Güzelorduspor ve UTAŞ Uşakspor'un 3. Lig vizesi aldığı Bölgesel Amatör Lig'de yarın 3 ekip daha profesyonel lige yükselecek.



Birinci kademe play-off müsabakalarında sahadan mağlubiyetle ayrılan 6 takımın oynayacağı 2. kademe maçlarında Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda Mardin 47-Arsinspor, Konya Atatürk Stadı'nda Yeni Altındağ Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor ve İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadı'nda Erokspor-Modafenspor karşılaşmalarında galip gelenler gelecek sezon 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.



Yarınki maçların programı şöyle:



14.00 Mardin 47-Arsinspor ( Erzurum Kazım Karabekir)



15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Bucak Belediye Oğuzhanspor ( Konya Atatürk)



15.00 Erokspor-Modafenspor ( Maltepe Hasan Polat)

(sondakika.com)