Ücretli öğretmenlik son bulmalı ama nasıl?

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2017 Salı 17:04

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı İbrahim Coşkun ücretli öğretmenliğin kaldırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Coşkun yaptığı yazılı açıklamada:

"Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir televizyon programında, ücretli öğretmenlerle ilgili yeni bir çalışma yapıldığını ifade ederek, “Bizde beş yıl ücretli öğretmenlik yaparak, öğretmenlik tecrübesini kazanmış kimselere, üç katı kontenjana girme şartı olmadan mülakat hakkı konusunda bir imtiyaz tanıyacağız” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Ancak, Bakanın konuşmasından düzenlemenin içeriği konusunda net ve açık bir fikir elde edilememiştir. Sürecin nasıl işleyeceği belirsizdir? KPSS puanı aranacak mıdır? Alan ayrımı yapılacak mıdır? Ücretli öğretmenlerin kısa süreli ve aralıklı çalışma şekilleri göz önüne alındığında beş yılın hesabı neye göre yapılacaktır? Yaş şartı aranacak mıdır? Yapılacak atamalarda kullanılacak kadrolar ilk atama için Bakanlığa ayrılan kadro adedinden hariç tutulacak mıdır? Bütün bu sorular cevap beklemektedir.

Bakanın açıklaması, Bakanlığın ücretli öğretmenlik uygulamasını sona erdirerek kalıcı ve iş güvencesine sahip bir istihdamın sağlanması konusunda bir niyet beyanı şeklinde ise bu takdir edilecek bir uygulama olacaktır.

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa şubesi olarak, Bakanlığın, öğretmen ihtiyacını memur kadrolarına atama yapılmak suretiyle karşılaması; sözleşmeli, ücretli, usta öğretici gibi istihdam biçimlerine son verilmesi gerektiğini her platformda ifade etmiştik. Bu doğrultuda atılacak her adıma olan desteğimiz açıktır.

Bakanlık, ücretli öğretmenlik gibi yanlış bir uygulamayı bir başka yanlışla düzeltme yoluna gitmemeli, öğretmen açığını hakkaniyet, adalet ve eşitlik ilkelerini gözeterek kapatma yoluna gitmelidir. Bu atama sistemi eşit şartlarda, yarışmaya açık bir şekilde işletilmelidir. Atama bekleyen öğretmen adaylarına, özel okul öğretmenlerine, kurumlar arası geçiş talep eden öğretmen unvanına sahip kişilere ve usta öğreticilere de açık olan bir atama sistemi düzenlenmeli; hak edene hakkını veren, diğer taraftan da bir mağdur kitlesi oluşturmayan yöntemler benimsenmelidir." dedi