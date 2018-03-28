Ulusal Medya Şanlıurfalılar ile buluştu

Giriş Tarihi: 28 Mart 2018 Çarşamba 19:32

Özel bir otelde gerçekleştirilen programa Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç, Gazeteci Yazar Sibel Eraslan, Gazeteci Yazar Resul Tosun ve Gazeteci Yazar Ersoy Dede, katılarak Şanlıurfa’nın jeopolitik yapısını ve bölgenin nabzını değerlendirdi.

Düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, programın şehrimize önemli katkıları olacağına vurgulayarak, Zeytin Dalı Harekatının başarılı olmasıyla bölgede bahar havasının yaşandığını belirtti.

Hükumetin Şanlıurfa’ya verdiği önemi belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımıza ne yapsak azdır. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için elimizden gelen bütün özveriyle çalışıyoruz" dedi.

Çiftçi, "Türkiye’nin dört bir yanında, köprülü kavşaklar, otobanlar, hava alanları, hastaneler ve eğitim kurumları arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırabilmek için AK Parti Belediyelerinin devreye girmesiyle 2004 yılından sonra yeni şehirler imar edildi. Kendini özgürlüklere vermiş bölgede insanımız ne istiyorsa o şekilde çalışan bir kadro var. Tüm hukuki haklar güvence altına alınan güzel bir ortam. 2011 yılında yanı başımızda Suriye’de başlamış olan savaş ortamından gelen 524 bin misafire ev sahipliği yapmış Şanlıurfa. İster istemez yanı başındaki bu hadiseden etkileniyor. Fırat kalkanı harekatının başlamasıyla umutlanan bir şehir, umutlanan bir bölge, umutlanan insanlar ve nihai olarak Zeytin Dalı Operasyonu ile artık sınırlarını terörden temizleyecek bir irade ve halkın refah, huzuru ve kalkınması için dimdik duran bir anlayış devreye girdi. 2010 yılında 800 bin olan turist sayımız 2015 yılında 500 bin kadar düşüyor, 2017 yılında ise bu sayı 850 bin kadar yükseliyor. 2018 yılında 1 milyon turist bekliyoruz. Bu durum kahraman ordumuzun ve Başkomutanımızın emir ve talimatları harekatın ne kadar başarılı olduğunu ve bölgede nasıl bir bahar havası yaşattığını net bir şekilde gösteriyor" şeklinde konuştu.

’Star Şehir Buluşmaları’ programının Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Güneydoğuyu ve doğuyu, ısrarla ayrıştırmaya çalıştıkları bu bölgeyi, buradaki insanlarımızın batıda yaşayan kardeşlerimizle daha yakın ve sıkı bir ilişki içerisine girmelerini temin ederiz. Birlik ve beraberliği daha güçlü şekilde kurarsak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önünde hiçbir engelin olmayacağını ifade etmek lazım” diye konuştu.

Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Şanlıurfa protokolü ile vatandaşlar katıldı.

iha