Umreye gidecek vatandaşlara seminer verildi

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 12:52

Besni Hacı Reşit Camisi'nde yapılan seminerde konuşan Çat Camisi İmamı Hasan Doğan, umrede yapılması gerekenler ve kutsal topraklarda nasıl davranılması gerektiği hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Ocak ayında Merkez Çarşı Camisi İmamı Mahmut Özmercan'ın kafilesiyle birlikte toplam 59 vatandaşın, umre ibadetini yerine getireceğini aktaran Doğan, vatandaşların 24 gün boyunca kutsal topraklarda kalacağını söyledi.

Doğan, Adıyaman'dan 15 Ocak'ta yola çıkacaklarına işaret ederek, imkanı olan vatandaşların, umre ve hac ibadetlerini yapması gerektiğini kaydetti.

İlçe Müftüsü Hanifi Damar ise vatandaşlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

AA