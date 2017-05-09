Üniversite Öğrencilerine Sosyal Güvenlik Dersi

Giriş Tarihi: 9 Mayıs 2017 Salı 23:21

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından Çalışma Hayatında Milli Seferberlik çalışmaları kapsamında Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine “ Sosyal Güvenliğin Hayatımızdaki Yeri” konulu semineri düzenlendi.

8 Mayıs günü Harran Üniversitesi Yenişehir Kampüsünde düzenlenen etkinlikte, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç.Dr. İsmail Koyuncu açılış konuşmasında “Okulumuzdan mezun olarak çalışma hayatına atılacak öğrencilerimizin yetişmesinde mesleki bilgi ve beceriyi kazandırıyoruz. Ancak iş hayatında mesleki bilgi ve becerinin yanında sosyal hakların ve çalışma yaşamının içinde yer alan risklere karşı alınacak tedbirlerin de öğrencilerimiz tarafından bilinmesi gerekiyor.” dedi.

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü tarafından yapılan sunumda sosyal güvenlik tarihi, sosyal güvenliğin hayatımızdaki yeri, Genel Sağlık Sigortası, kayıt dışı istihdamla mücadele konuları hakkında bilgi verildi.

İl Müdürü Ünlü gençlere “ Ne iş yaparsanız yapın, en iyisini, en güzelini yapın çünkü vatandaşlarımız her şeyin en iyisine en güzelini hak ediyor. Sizlerde iş yaşamınızda bu öğüdü şiayar edinin sizler için en güzeli sigortalı çalışmayı tercih edin yarınlarınızı güvence altına alın” dedi.

Seminere Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç.Dr. İsmail Koyuncu akademiyseler ve öğrenciler katıldı.