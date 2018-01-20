Ünlü Gurmeler Urfa Mutfağına Hayran Kaldı

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:06

Büyükşehir Belediyesinin Hamarat Eller Çarşısı’nı da gezen ünlü gurmeler, “Şanlıurfa, kesinlikle kebap ve lahmacundan ibaret değil; Urfa’nın mutfağı dünyanın sayılı mutfaklardandır. Bunu bir kez daha gördük” değerlendirmesi yaptı.

Ünlü gurme ve yazar Mehmet Yaşin ile Teoman Hünel program çekimleri için Şanlıurfa’ya geldi. Çekimleri sırasında Şanlıurfa tarihinden bol bol örnekler kayda alan ve Hamarat Eller Çarşısı ile Büyükşehir Belediyesi Mutfak Müzesi’ni gezen gurmeler, Urfa mutfağının dünyada eşine az rastlanır bir zenginliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Çekimler esnasında gastronomi alanında şehirdeki son çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’den bizzat dinleyen gurme Mehmet Yaşin ve Teoman Hünel, Şanlıurfa’nın Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları neticesinde artık daha sık ismi duyulan bir şehir olduğunu belirtti.

YAŞİN: URFA MUTFAĞI, KEBAP VE LAHMACUNDAN İBARET DEĞİL

Program çekimlerinin ardından kentteki izlenimlerini aktaran gurme Mehmet Yaşin, Urfa mutfağında 500’ü aşkın yemek çeşidinin olduğunu söyledi. Yaşin, “Şanlıurfa’nın çok zengin bir mutfağı var. Mümkün olduğu kadar bunu duyurmaya çalışıyorduk; ama buraya gelip gördüğümüzde aslında bildiklerimizin de ne kadar yetersiz olduğunun farkına vardık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bu zenginliği Urfa’ya gelen herkese tanıtmanın derdinde. Beni en çok mutlu eden hususlardan biri de bu oldu. Çünkü Urfa’ya gelenler Urfa’nın sadece lahmacun ve kebaptan ibaret olduğunu zannediyorlar. Halbuki öyle değil. Benim bildiğim 500 çeşit ve hatta daha fazla yemek çeşidi var. Malzemelerin lezzeti de bir o kadar güzel. Karacadağ pirinci, Birecik’in çekirdeksiz patlıcanı, buğdayı, ve Urfa isotu dünyada bir başka yerde bulamayacağınız zenginlikler arasında” dedi.

‘HAMARAT ELLER ÇARŞISI HARİKA BİR FİKİR’

Kent izlenimlerinde Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Hamarat Eller Çarşısı’na hayran kaldığını da sözlerine ekleyen Yaşin, “Büyükşehir Belediyesinin özellikle kadınlara yönelik çalışmalarına hayran oldum. Kadınlarımız için Hamarat Eller Çarşısı, el emeklerinin paraya dönüştüğü bir merkez haline gelmiş. Kadınlar belediyenin çalışmaları ile kendi ekonomilerine destekte bulunuyorlar. Ayrıca Başkan Nihat Çiftçi beyin kentteki eski yapıları koruma çalışmaları da takdire şayan. Son olarak 4-5 yıl önce Urfa’ya gelmiştim ama şimdi geldiğimde Urfa’yı çok gelişmiş buldum. Urfa eski ile yenini çok iyi bir şekilde harmanlandığı bir şehir haline gelmiş” şeklinde konuştu.