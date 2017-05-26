Unutkanlık Kazaya Neden Oldu

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2017 Cuma 18:37

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı ertuğrul gazi mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 68 HZ 446 plakalı hafif ticari araç sürcüsü, yokuş aşağı olan sokakta aracını kaldırım kenarına park etti.

Aracını park eden sürücü, ticari aracın el frenini çekmeyi unutup aracını bırakıp, kaldırım kenarındaki iş yerine gitti. Bu esnada park halindeki araç el freni çekili olmadığı için yokuş aşağı vitesi boşalan araç hareket etmeye başladı.

Kontrolden çıkan kaldırımı aşarak, bir binanın bahçesine düştü. Kaldırım üzerinde ve binanın bahçesine o esnada kimsenin olmayışı olası bir faciayı önledi.

Kaza yapan araç daha sonra olay yerine çağrılan çekici ile düştüğü yerden çıkarılırken, araçta maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.



