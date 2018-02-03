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Urfa 2. Şehidini verdi

Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik sürdürülen "Zeytin Dalı" Harekatında bu gün, PKK/PYD terör örgütü militanlarınca yapılan saldırıda Şanlıurfa'lı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu şehid oldu.

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2018 Cumartesi 23:38
Urfa 2. Şehidini verdi

Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik sürdürülen "Zeytin Dalı" Harekatında bu gün, PKK/PYD terör örgütü militanlarınca yapılan saldırıda Şanlıurfa'lı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu şehid oldu.

Tank saldırında şehit sayısı 5'e yükseldi.  Şehitler arasında Şanlıurfalı Teğmen Cihangir Çubukçu'nun da yer aldığı öğrenildi.

TSK'dan yapılan açıklama da:

''Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.   Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.'' ifadeleri yer aldı.


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