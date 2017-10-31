Urfa Ak Parti'den suç duyurusu

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 13:35

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin BEYAZGÜL ve Yürütme Kurulu Üyeleri Şanlıurfa Adliyesine gelerek sosyal medya hesabından Ak Parti teşkilatına ve yönetimine hakaret içerikli paylaşımda bulunan, bir sosyal medya hesabı ile ilgili toplu olarak suç duyurusunda bulundular.



Bu konuda adliye çıkışında basın açıklması yapan Akparti İl Başkanı Zeynel Abidin BEYAZGÜL ve Beraberindeki yürütme kurulu üyeleri, bundan böyle sosyal medyada hakaret içeren tüm hesaplar hakkında hukuki hakların kullanılacağını "Şanlıurfa’da halkın birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu tarz alğı oluşturan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli işlemleri yapacağız" dedi.



