Urfa Baraosu Durumu Başbakana Bildirdi

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:21

Yıllardır yapımı beklenen Şanlıurfa Adliyesi için Şanlıurfa Barosu Başkanı Ahmet Tüysüz harekete geçti. 18 yıl proje olarak bekledikten sonra 2004 yılında yapımına başlanan ve 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde 2006 yılında açılışı yapılarak hizmete giren Şanlıurfa Adliyesi hizmet noktasında yetersiz kalıyor. Adliyenin her bir bölümü farklı yerlerde olmak üzere 3 ayrı ve oldukça birbirinden uzak yerlerde ayrı binalara sahip olması sebebiyle hizmet verme noktasında zorluk yaşanıyor. Konuyu gündeme getiren Baro Başkanı Av. Tüysüz bir dilekçe yazarak Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanlığı ve Şanlıurfa Milletvekillerine yeni adliye binası talebinde bulundu.

"FİZİKİ KOŞULLAR ÇOK YETERSİZ"

Kentin 3 milyona yakın nüfusu olduğuna dikkat çeken Av. Tüysüz dilekçesinde "Hem Suriye ile uzunca bir sınırının olması hem de doğu illeri ile geçiş koridorunda olması nedeniyle adliyenin iş yükünün çok ağır olduğu bir ilimizdir. Ayrıca 13 ilçesi bulunan bu ilçelerden de sadece Siverek İlçesinde tek Ağır Ceza Mahkemesinin olması ilçelerin büyük çoğunluğunun pek çok ilden büyük ve 100.000 üzerinde nüfusunun olması bu yoğunluğu daha da artırmaktadır. Mevcut adliyemizin fotoğraflarından da anlaşılacağı üzere mevcut haliyle fiziki koşullar çok yetersizdir, dosya güvenliği kalmamış dosyalar koridorlara konulmakta, merdiven altlarından arşiv yapılmaya çalışılmakta, daracık odalara 2 hakim savcı sığdırılmaya çalışılmakta, adliyenin koridorları ve her köşesi alçıpan, kartonpiyer ve PVC ile oda yapılmak suretiyle hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Adliyenin 3 ayrı yer ve bina ile bölünmüş ve parçalanmış bir şekilde olması da beraberinde çok ağır sorunlar getirmektedir. Fiziki koşulların çok ağır ve yetersiz olması nedeniyle hizmet verilemez durumdadır. İlçelerimizden Bozova, Halfeti ve Viranşehir’de yeni adliyeler yapılmış ve hizmete girmiştir. Siverek, Birecik ve Akçakale adliyelerinin inşaatları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

URFA'YA YAKIŞAN BİR ADALET SARAYI

Mevcut adliyenin hemen yanında büyük ve geniş bir arsanın 2010 yılından bu yana adliyenin ek binası için tahsis edildiğini hatırlatan Av. Tüysüz henüz temel atılmadığına dikkat çekerek, " Bir an önce tahsisli arsanın temelinin atılarak yapımına başlanması, özellikle yoğun nüfusu ve nüfusun artış oranı da nazara alınarak önümüzdeki en az 30-40 yıllık ihtiyaca cevap verecek şekilde ve büyüklükte, çok katlı, yeterli otoparkın olduğu ve Şanlıurfamıza yakışan, bir Adalet Sarayının yapılması için destek ve yardımlarınızı saygı ile arz ve talep ederiz" dedi.

AJANS URFA