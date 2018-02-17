Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Urfa Haberleri Urfa beklediği yağmurlara kavuştu

Urfa beklediği yağmurlara kavuştu

Şanlıurfa'da çiftçilerin dört gözle beklediği yağmurlar düşmeye başladı.

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2018 Cumartesi 23:12
Urfa beklediği yağmurlara kavuştu

Şanlıurfa çiftçisinin dörtgözle beklediği ve ekinler için hayati önem taşıyan bu günlerdeki yağmur bereketi kendini gösterdi.

Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan sağnak yağış giderek şiddetini arttırdı. Yağışlar Şanlıurfa çiftçisinin yüzünü güldürüken, şehir merkezinde ise hayatı olumsuz etkiledi.

Aşrı yağışlar yüzünden, özellikle trafikte aksamlara ve yer yer kazalara neden olan yağışlar yüzünden Şanlıurfa Valiliği vatandaşları uyararak, toz taşınımının olacağını, şiddetlli yağış yüzünden yağmurlarun çamur gibi yağacağını açıkladı.

Metoroloji müdürlüğü ise, yağışların pazartesi gününe kadar devam edeceğini, pazartesi havanın güneşli olacağını salı gününden itibaren tekrar yağışların hafta sonuna doğru kendini göstereceğini vurguladılar.

Öte yandan Şanlıurfa valiliği ve metoroloji müdürlüğü yetkilileri, aşırı yağış nedeni ile, özellikle sürücüleri ve bazı bölgelerde olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

 

 

 

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa'dan Afrin kırsalına gıda yardımı

Şanlıurfa'dan Afrin kırsalına gıda yardımı

Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık