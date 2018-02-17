Urfa beklediği yağmurlara kavuştu

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2018 Cumartesi 23:12

Şanlıurfa çiftçisinin dörtgözle beklediği ve ekinler için hayati önem taşıyan bu günlerdeki yağmur bereketi kendini gösterdi.

Şanlıurfa'da öğleden sonra başlayan sağnak yağış giderek şiddetini arttırdı. Yağışlar Şanlıurfa çiftçisinin yüzünü güldürüken, şehir merkezinde ise hayatı olumsuz etkiledi.

Aşrı yağışlar yüzünden, özellikle trafikte aksamlara ve yer yer kazalara neden olan yağışlar yüzünden Şanlıurfa Valiliği vatandaşları uyararak, toz taşınımının olacağını, şiddetlli yağış yüzünden yağmurlarun çamur gibi yağacağını açıkladı.

Metoroloji müdürlüğü ise, yağışların pazartesi gününe kadar devam edeceğini, pazartesi havanın güneşli olacağını salı gününden itibaren tekrar yağışların hafta sonuna doğru kendini göstereceğini vurguladılar.

Öte yandan Şanlıurfa valiliği ve metoroloji müdürlüğü yetkilileri, aşırı yağış nedeni ile, özellikle sürücüleri ve bazı bölgelerde olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.