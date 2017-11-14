Urfa Belediyesinden Urfa-Edessa Mozaikleri Kitabı

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2017 Salı 17:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 20-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan 'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması' kapsamında Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal tarafından kaynak şeklinde oluşturulan 'Urfa-Edessa Mozaikleri' kitabının tanıtımı yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü katkılarıyla Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal tarafından kaynak şeklinde oluşturulan kitabın tanıtımı yapıldı. Kent Müzesinde düzenlenen tanıtım toplantısına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Arslan, Müze Müdürü Celal Uludağ, Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi takım lideri Mary Mckeon, gazeteciler ve köşe yazarları katıldı. Prof. Dr. Mehmet Önal, yeni kitabı olan Urfa-Edessa Mozaiklerini Başkan Çiftçi ile davetliler için imzalayarak hediye etti.

KAYNAKLARLA MOZAİKLER DÜNYA literatüründe YER ALACAKTIR

Şanlıurfa'da ortaya çıkarılan mozaiklerin dünya literatüründe yer alması ve doğru bir şekilde tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa'mız medeniyetlerin iz bırakmış olduğu bir şehirdir. Mozaikler bakımından ne kadar zengin olduğu, ne kadar renkli olduğu ve bir çok arkeolojik çalışmada ve bir çok kazı çalışmasında ortaya çıkan eserlerle gerek nekropol alanlardaki mağaraların tabanlarına işlenmiş olan mozaikler, gerekse yine Halepli Bahçe havzasında şu an orijinal bir şekli ile müzemizde sergilenen amazon mozaikleri, Kale eteğinde yine gün yüzüne çıkan ve mozaik literatürüne geçen ve Şanlıurfa ile özdeşleşen yeni mozaikleri hocamızın hazırladığı eserle Şanlıurfa'da kalıcı hale gelecektir. Mozaiklerle ilgili olarak incelik, yaşam şekli, renklerin ve hikayenin manaları böylelikle Şanlıurfa'dan sınır ötesine taşınmış olacak. Şehrimizin 12 bin yıl geçmişe gittiğini hepimiz biliyoruz ama önemli olan bunun eserle Şanlıurfa'mızı Dünyada uluslararası alanda doğru ve bilimsel bir dille, akademik bir çalışmayla tanıtmaktır. Şanlıurfa Edessa mozaikleri dünya literatüründe yerini alacaktır. Hazırlanan çalıştayla birlikte bu kaynaklar Şanlıurfa ile özdeşleşecektir" dedi.

Harran Kazı Başkanı ve Urfa-Edessa Mozaik kitabının yazarı Prof. Dr. Mehmet Önal Urfa mozaiklerinin çok önemli olduğunu belirtirken Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi Takım Lideri Mary Mckeon ise bölge için mozaiklerin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.