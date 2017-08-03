Urfa Büyükşehir'den DEDAŞ'ın bahanesine yanıt

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2017 Perşembe 08:38

DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada Şanlıurfa'nın Maşuk bölgesinde yaşanan elektrik kesintisinin nedeni ŞUSKİ ekiplerinin kendilerinden izinsiz bir şekilde yapmış oldukları alt yapı çalışmalarından kaynaklandığı belirtilmişti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden ise bu konuyla ilgili flaş bir açıklama yapıldı.



ŞUSKİ'nin bağlı olduğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama şu sözler yer aldı;



"Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün alt yapı çalışmalarıyla herhangi bir alakası bulunmamaktadır.



Büyükşehir Belediyesi kendi uhdesinde olan konularda ve çalışmalarda vatandaşımıza zamanında her türlü bilgiyi ve hizmeti alabilmesi için sorumluluğunu eksiksiz olarak yerine getirmektedir.



Hemen hemen her ilçede ve mahallede yapılan elektrik kesintileri vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Elektrik kesintilerine bağlı olarak içme suyu temini pompajla sağlandığı için su sistemimizi olumsuz etkilemektedir. Yetkili ve ilgili kurumların konuyu ivedilikle çözüme kavuşturması gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur." denildi.



DEDAŞ'tan yapılan açıklama ise şöyleydi;



"Dicle Elektrik tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen izinsiz kazı yaparak yeraltı kablolarının patlamasına neden olanlar yüzünden Şanlıurfa’da vatandaşlar elektriksiz kaldı.



Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe mahallesinde ŞUSKİ’nin(Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon ve İçme Suyu) yüklenici firması tarafından Dicle Elektrik Dağıtım’a haber verilmeden yapılan kazı sırasında iş makineleri, yeraltı elektrik kablosunu patlattı. Daha Önce Uyarı Yapılmıştı Gerek yerel yönetimlerin altyapı çalışmaları, gerekse inşaat çalışmaları nedeniyle yapılan izinsiz kazılar yüzünden iletim hatları ve yer altı kablolarının ciddi biçimde zarar görmesi üzerine Dicle Elektrik Dağıtım tarafından daha önce uyarılar yapılmıştı. Yapılan uyarılarda, enerji şirketine haber verilmeden yapılan izinsiz kazı çalışmaları sırasında yeraltı kablolarının patladığı ve bu yüzden vatandaşların elektriksiz kalarak mağdur olduğuna dikkat çekilerek, bu tür kazı çalışmalarında mutlak surette izin alınması istenmişti. Yapılan tüm uyarılara rağmen uyarıları dikkate almayan kişi veya kurumların, izinsiz kazı yaparak yeraltı kablolarına zarar vermeye devam ettiklerini belirlendi. Çalışmalar Devam Ediyor Son olarak Şanlıuraf’nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe (Maşuk) Mahallesinde ŞUSKİ için yapılan kazı sırasında, iş makinelerinden biri yeraltından geçen iletim hattını patlattı. Yaşanan olay sonrası Seyrantepe ve Akpiyar Mahallelerinde enerji kesintisi yaşanırken, Dicle Elektrik ekipleri, kesinti yaşanan yerlere gerekli onarım yapılıncaya kadar geçici olarak ring şebekelerinden elektrik vermek zorunda kaldılar. Hasar gören kabloların yeniden devreye alınması için Dicle Elektrik onarım ekipleri çalışmalara başladı."



(urfastar)