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Urfa doğurganlıkta Türkiye rekoru kırdı

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2016 yılında 4,33 çocuk ile Şanlıurfa oldu.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2017 Perşembe 11:46
Urfa doğurganlıkta Türkiye rekoru kırdı

Canlı doğan bebek sayısı 2016 yılında 1 milyon 309 bin 771 oldu. Doğurganlık hızı 2015'te 2,15 iken 2016 yılında 2,10 çocuk olarak gerçekleşti.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre; canlı doğan bebek sayısı revize edilen 2015 yılı verisine göre 1 milyon 333 bin 329 iken 2016 yılında 1 milyon 309 bin 771 oldu. Bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2015 yılında 2,15 çocuk iken 2016 yılında 2,10 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2,10 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi seviyesinde olduğunu gösterdi. Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eder.

ZİRVE ŞANLIURFA'NIN

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2016 yılında 4,33 çocuk ile  Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,69 çocuk ile  Ağrı, 3,46 çocuk ile  Siirt ve 3,45 çocuk ile  Şırnak izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,46 çocuk ile  Karabük oldu. Bu ili 1,48 çocuk ile  Edirne ve  Kırklareli, 1,50 çocuk ile  Zonguldak izledi.

Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2011 yılında binde 125 iken 2016 yılında binde 133 oldu. Diğer bir ifadeyle, 2016 yılında 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 133 doğum düştü.

Adölesan doğurganlık hızı, 2011 yılında binde 32 iken 2016 yılında binde 24'e düştü. Diğer bir ifadeyle, 2016 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 24 doğum düştü. Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eder.

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2015 yılında binde 17 iken 2016 yılında binde 16,5 oldu. Diğer bir ifade ile 2015 yılında bin nüfus başına 17 doğum düşerken, 2016 yılında 16,5 doğum düştü. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2016 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32,9 ile  Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 28,3 ile  Ağrı, binde 26,6 ile  Muş ve binde 26,1 ile  Van ve  Siirt izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9,8 ile  Karabük oldu. Bu ili binde 10,1 ile  Edirne, binde 10,2 ile  Giresun ve  Kırklareli izledi.

 

 

(sondakika.com)

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