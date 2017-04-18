Urfa Haber'den Yep Yeni Habercilik Anlayışı

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2017 Salı 11:54

Urfa Haber 'de bundan böyle her Cuma günü Mikrofon Urfa isimli video haber bülteni ile sokakta vatandaşların görüşlerini içeren açıklamaları ile sizlere ulaşacak.

Şiyar Kendirci'nin hazırlayıp sunduğu "Mikrofon Urfa" güncel konularla ilgili vatandaşların nabzını tutuacak, onların görüşlerini olduğu gibi sizlere ulaştıracak.

Mikrofon Urfa programı ayrıca youtube sosyal video paylaşım sitesininde de kendine ait "Mikrofon Urfa" kanalı üzerinden de izleyicilerine hitap edecek.

İşte Mikrofon Urfa'nın sizler için ilk video haber bülteni.

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