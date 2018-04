Urfa lezzetleri görücüye çıktı

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 20:45

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hamarat Eller Tesisi’nde düzenlenen ’Şanlıurfa yöresel yemekleri ve sunumu’ programı yoğun ilgi gördü.



Turizm Haftası etkinlikleri sürüyor. Sabah saatlerinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde başlayan etkinliklerin bir sonraki durağı Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hamarat Eller Tesisi oldu. Şanlıurfa yöresine özgü her türlü damak tadından örneklerin sergilendiği ’Şanlıurfa yöresel yemekleri ve sunumu’ programına katılan vatandaşlara hem görsel hem de lezzetli bir şölen sunuldu. 13 ilçeden katılımın sağlandığı programda, Vali Abdullah Erin ile birlikte stantları tek tek gezerek sunumları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’nın gastronomi alanında çok büyük ilerlemeler sağladığını söyledi.



“Bu damak tadını şehre yaymamız gerekiyor”



Burada yaptığı konuşmasında gastronomi şehri Şanlıurfa’nın damak tadını şehrin her bölgesine yaymak için el birliğine ihtiyaçlarını olduğunu belirten Çiftçi, "Şanlıurfa 12 bin yıllık şehir. Bu şehrin bereketli toprakları gıda olarak insanlarımıza adeta bir nimet olarak sunulmaktadır. İşte bu gıda ürünlerimiz insanlarımızın hamaratlı elleriyle bir sanat eseri olarak hayat buluyor. Şanlıurfa’mız 19 coğrafi işaretle Sanayi Bakanlığımız Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş durumda. Türkiye geneline baktığımız zaman en zengin lezzetin Şanlıurfa’da olduğu zaten ortaya çıkıyor. Fakat bunun bir şehir hareketi olması gerekiyor. Bu zenginliğimizi hem sunmada hem de yaygınlaştırmada daha gayret göstermemiz gerekiyor. Bu damak tadını çarşılarımıza, otellerimize ve restoranlarımıza taşımamız gerekiyor. Şanlıurfa’ya gelen her misafirimizin bu damak tadından tatması gerekiyor. O zaman işte gastronomi şehir unvanını hakkıyla tescil etmiş oluruz. Onun için el birliğine ihtiyacımız var" dedi.



Daha sonra katılımcıları selamlayan Vali Abdullah Erin ise son 10 yıldaki en yüksek turist sayısının geçen yıl aşıldığını belirterek bu rakamları daha da üst seviyelere çekmek istediklerini vurguladı.



Yoğun katılımın sağlandığı program daha sonra yemeklerin sunulması ve çeşitli ikramlarla devam etti.

iha