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Urfa Mamme'siz kaldı

Şanlıurfa halkının yedisinden, yetmişine tanıdığı ve sevdiği (Zihinsel Engelli) siması "Akabe Mamme" lakaplı Mahmut Kırtiş vefat etti.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2018 Perşembe 23:47
Urfa Mamme'siz kaldı

Şanlıurfa halkının, saflığı ve samimi yaklaşımları ile adeta bağrına bastığı "Akabe Mamme" lakaplı Mahmut Kırtiş trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kimliği öğrenilemeyen sürücünün çarptığı Mahmut Kırtiş, çarpmanın etkisi ile ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Şanlıurfa Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen, Urfa'nın " Akabe Mamme"si lakaplı Mahmut Kırtiş vefat etti.

Fakir bir ailenin çocuğu olan, Mahmut Kırtiş, zihinsel engelliı olmasına karşın yaptığı konuşmalar, espiriler ve hayata gülümseyen yönü ile Şanlıurfa'da herkes bağrına basmıştı.

Kırtiş'in ölümü Urfa'da onu seven vatandaşları üzüntüye boğdu. Kırtiş'in cenazi ailesi tarafından yarın hastaneden alınarak toprağa verilecek.

 

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