Urfa Mısır Üretiminde rekora hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2017 Cuma 12:03

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı kapsamında sulama imkanlarının her geçen gün arttığı Şanlıurfa'da, sulanan arazilerin artması tarımsal üretime büyük katkı yapıyor.



Ülkedeki pamuk, buğday, kırmızı mercimek, arpa ve mısırın önemli bir kısmının üretildiği kentte, özellikle mısırdaki üretim artışı dikkati çekiyor.



Kentte 2004'te 72 bin 37 ton olan mısır üretimi, 2007'de 178 bin 414 tona, 2012'de 730 bin 880 tona, 2016'da ise 897 bin 659 tona yükseldi.



Geçtiğimiz günlerde mısır hasadının başladığı bölgede, verimin yüksek olması üreticileri sevindirdi.



Bölgede rekoltenin bir milyon tona ulaşması bekleniyor.



Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000'li yılların başında yaklaşık 40 bin ton olan mısır üretiminin, sulama çalışmaları sonucu düzenli olarak artığını söyledi.



Geçen yıl yaklaşık 900 bin ton mısır üretimi yapıldığını belirten Eyyüpoğlu, "Bu yıl dekar başına bin ile bin 200 kilogram arasında verim almaktayız. Verimin yüksekliği sayesinde bir milyon ton rekolte beklentimiz var. Fiyatlar da çok iyi. TMO tonunu 700-750 lira arasında alıyor. Bu yıl pamuğun ardından çiftçilerimizin mısırda da yüzleri gülecek." dedi.



Eyyüpoğlu, gelecekte sulama yatırımlarının tamamlanmasıyla mısır üretimini 2 milyon tonun üzerine çıkaracaklarını ifade ederek, bölgenin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.



"Mısırda herhangi bir herhangi bir problem yaşanmadı"



Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen de kentte bir milyon dekar alanda mısır üretimi yapıldığını kaydetti.



Mısırın kentte daha çok hububattan sonra ikinci ürün olarak üretildiğine dikkati çeken Öztürkmen, "Türkiye'de mısırın yaklaşık yüzde 18'i Şanlıurfa'da üretiliyor. Bu yıl rekoltenin çok iyi olduğu görülüyor. İnşallah Şanlıurfa'da bu yıl bir milyon ton rekolteye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Çünkü mısırda herhangi bir problem yaşanmadı." diye konuştu



TMO'nun mısır alımı için iyi hazırlık yapması gerektiğini kaydeden Öztürkmen, geçen yıl randevulu yapılan alımların mısır üreticisini zor durumda bıraktığını ifade etti.



Mısır hasadı döneminde muhtemel yağışların randevu sistemini olumsuz etkilediğini anlatan Öztürkmen, şöyle konuştu:



"Mısırın ideal hasat dönemi, yüzde 14 nemli olduğu dönemdir. Yani randevu nedeniyle erken yapılacak hasat, üretici için zarar demektir. Bu nedenle mısır üreticisi ürününün yüzde 14 neme ulaşmasını bekler. Mesela çarşamba gününe randevu alındı ancak pazartesi akşamı düşecek çok iyi bir yağış, çiftçinin mısırını çarşamba gününe yetiştirmesini engeller. Ancak TMO eğer bu randevu sistemini biraz daha genişletirse ve dışarıdan silolar kiralarsa ve alımları biraz daha fazla yaparsa çiftçilerimiz ürününden biraz daha fazla gelir elde eder."



Çiftçilerden Mustafa Esen ise bu yıl verimin çok iyi olduğunu, dekar başına yaklaşık bin 500 kilogram mısır elde ettiğini dile getirdi.

AA