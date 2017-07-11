Urfa Piazza'da Yaz İndirimi Başladı

Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 11:06

AVM'de bulunan markaların yüzde 70'e varan indirimleri, yazın en sıcak günlerinde Şanlıurfalıların içini serinletiyor. Modern mimarisi, alternatif ve geniş alışveriş seçenekleri ile dünya mutfaklarından tatları bir araya getiren AVM'de yeni sezon ayakkabı ve çantaları yüzde 70'e varan indirimlerle sunuyor. Erkeklere şık ve renkli bir yaz koleksiyonu sunan AVM, tüm ziyaretçilere yüzde 50'ye varan indirim fırsatlarıyla karşılıyor.

Yaz festivali olarak adlandırdığı kampanyası ile konuklarına ikinci üründe yüzde 50'ye varan indirim sunan marka mağazalar, bakımına özen gösterenleri keyifli alışveriş ortamına bekliyor.

(sondakika.com)