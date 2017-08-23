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Urfa polisinden maketli trafik çözümü

Şanlıurfa'da trafik ekiplerince, sürücülerin en çok ihlal yaptığı noktalara maket ekipler konuldu.

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:00
Urfa polisinden maketli trafik çözümü

Şanlıurfa şehir merkezinde yer alan ve sürücülerin kurallara riyaet etmediği için sık sık kazaların yaşandığı güzergah ve kavşaklar için trafik ekibi maketleri konuldu.

İlk uygulama Akabe Toki mevkiinde iniş ve çıkışı görecek şekilde yerleştirildi.

Sürücüleri uyarmak amaçlı kullanılan trafik ekibi maketi sürücülerin dikkatini çekecek şekilde ve gerçeği ile bire bir ölçüde kullanıldı.

Maketi uzaktan gören sürücüler, gerçek olduğunu düşünüp, kurallara ve hız sınırlarına riayet ediyor. Emniyet yetkilileri yakında bu maketlere kamera ve radar siztemlerininde dahil edileceğini ve kurallara uymayan sürücülerinde tespit edilerek gerekli cezai işkem yapılscağını söylediler.

 

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