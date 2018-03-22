Urfa polisinden tefeci operasyonu

Giriş Tarihi: 22 Mart 2018 Perşembe 19:57

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile polis, “tefecilik” yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, farklı tarihlerde 5 ayrı tefecilik suçuna karışan ve aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu K.Ş., D.D., B.T., M.Ş. ve bunlarla irtibatlı olduğu bildirilen F.K. gözaltına alındı. Ayrıca olaylarla bağlantısı olan bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam edildiği belirtildi. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda suç unsuru olabilecek tapu, tapu kayıtları ve senetlere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.