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Urfa toz bulutuna teslim oldu

Suriye üzerinden gelen toz zerrecikleri Urfa'da hayatı etkileyici boyuta ulaştı

Giriş Tarihi: 24 Mart 2018 Cumartesi 18:35
Urfa toz bulutuna teslim oldu

Urfa merkezinde öğlen saatlerinde orta ve kuvvetli esen rüzgar nedeniyle etkili olan toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu.

İl merkezinde ve sınıra yakın yerleşim yerlerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz taşınımı, özellikle kent merkezinde zaman zaman görüş mesafesi düşüdü. Görüş mesafesinin azalması sonucu hareket halindeki araçlar sis ve normal farlarını açmak zorunda kaldı..

Toz bulutu Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Siverek ilçelerinde de etkili oldu.

Bölgede bazı yerlerde zaman zaman etkili olan yağmur, toz zerrecikleri dolayısıyla çamur haline dönüştü. Toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Şanlıurfa merkezinde Balıklıgöl gibi tarihi mekanları gezen turistler de zor anlar yaşadı. Bazı misafirler gezilerini erken bitirirken, bazıları da toz bulutuna rağmen gezilerini sürdürdü. 

Urfa'da yetkililer, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. 

Mardin ve Diyarbakır'da da Suriye üzerinde gelen toz taşınımı etkili oldu.

 

 

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