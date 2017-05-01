Urfa'da 1 Mayıs Etkinliklerle Kutlandı

Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2017 Pazartesi 19:56

Paşabağı Mahallesi'ndeki miting alanında KESK öncülüğünde, bir araya gelen çeşitli siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, işçiler lehine slogan attı.



Katılımcılar, söylenen şarkılar eşliğinde halay çekip, tempo tuttu.



Etkinlikte, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ve bazı katılımcılar konuşma yaptı.



Etkinlik sırasında polisin çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

İstanbul'daki 1 Mayıs Kutlamalarında 165 Gözaltı Var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yaşanan olaylarla ilgili toplam 165 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yaşananlara ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Sultangazi, Kağıthane ve Bakırköy ilçelerinde 139 kişi izinsiz yürüyüş yapmaktan, 17 kişi pankart açmaktan, 3 kişi yol kapatma amacıyla zincir taşımaktan, 3 kişi taşkınlık çıkartmaktan, 3 kişi havai fişek ve flama taşımaktan olmak üzere toplam 165 kişi gözaltına alındı." denildi.

1 MAYIS'A İLİŞKİN YAPILAN 3 OPERASYODA 18 GÖZALTI

Açıklama şöyle devam etti: "Terör örgütleri adına yapılacak korsan gösteri ve şiddet eylemlerinin önlenmesine yönelik Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde dün ve bugün yapılan çalışmalarda 85 molotof kokteyli, 3 havai fişek, 95 tane boya dolu şişe ile yüz kapama maskesi ve flamalar ele geçirilmiştir.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında toplanacak grupların içerisine girerek taşlı-sopalı korsan gösteri eylemleri başlatarak grupları bu yönde terör örgütleri adına yönlendirecekleri değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında; Beyoğlu, Zeytinburnu, Esenler ve Maltepe İlçelerinde yapılan 3 operasyonda 18 kişi gözaltına alındı."

(sondakika.com)