Urfa'da 17 yaşındaki genç intihar etti.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2017 Cumartesi 15:39

Olay Şanlıurfa, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 17 yaşındaki M.F.P. isimli genç evde tavana bağladığı iple intihar etti.

MFP'nin kendini astığından habersiz yakınları kendini astığı odaya girdiklerinde talihsiz gencin tavanda asılı bedeni ile karşılaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri mfp bin öldüğünü belirledi. Emniyet güçlerinin olay yeri incelemesinin ardından Mehmet Fatih P.'bin cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.