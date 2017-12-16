Ana Sayfa Urfa Haberleri Urfa'da 17 yaşındaki genç intihar etti.

Urfa'da 17 yaşındaki genç intihar etti.

Şanlıurfa'da yaşayan 17 yaşındaki bir genç kendini evlerinin tavanına asarak intihar etti.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2017 Cumartesi 15:39
Urfa'da 17 yaşındaki genç intihar etti.

Olay Şanlıurfa, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 17 yaşındaki M.F.P. isimli genç evde tavana bağladığı iple intihar etti.

MFP'nin kendini astığından habersiz yakınları kendini astığı odaya girdiklerinde talihsiz gencin tavanda asılı bedeni ile karşılaştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri mfp bin öldüğünü belirledi. Emniyet güçlerinin olay yeri incelemesinin ardından Mehmet Fatih P.'bin cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık