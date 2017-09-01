Urfa'da Acemi Kasaplar İş Başında

Giriş Tarihi: 1 Eylül 2017 Cuma 16:28

Yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da Kurban Bayram'ının birinci gününde bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, kendilerini çeşitli yerlerinden yaraladı.



Kurban kesimi sırasında onlarca kişi kentin farklı hastanelerine kendi imkanlarıyla gelerek tedavi oldu. Tedaviye gelen vatandaşların kurban keserken ellerinden, kollarından, bacaklarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden satır ve bıçaklarla yaralandığı görüldü.



Kendini kesen acemi kasaplar, tebessüm ederek ilk kez kendilerini yaraladıklarını belirtti.

(haberler.com)