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Urfa'da Acil Serviste Silahlı Kavga

Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2017 Cuma 20:53
Urfa'da Acil Serviste Silahlı Kavga

Suruç'un Payamli Mahallesi'nde akşam saatlerinde elektrik akımına kapılan işçi  Celal Kılıç, ambulansla  Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı işçi tedaviye alınırken, olayı duyan yakınları ile firma yetkilileri de hastaneye geldi. Burada Kılıç'ın yakınları ile firma yetkilileri arasında başlayan sözlü sataşma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, olay  Şanlıurfa Balıkgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Kırsal Payamlı Mahallesi'nde elektrik akımına kapılan Celal K., ambulansla  Balıklıgöl Devlet Hastanesine getirildi. Olayı duyan şahsın çalıştığı firma yetkileri de hastaneye geldi. Burada Celal K.'nin yakınları ile firma yetkilileri arasında tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Celal K.'nin yakını Ekrem K. silahla, 2 firma görevlisi de darp sonucu yaralandı. Olay yerine gelen polis, kavga eden tarafları müdahale ederek ayırdı. 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(sondakika.com)

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