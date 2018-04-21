Urfa'da aday adayları çıkmaya başladı

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:36

Şanlıurfa AK Parti'den 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri için ilk aday adaylığını açıklayanlar arasında iş adamı Nihat Kesik'te açıkladı.

Şanlıurfa'da inşaat ve hazır beton elemanları konusunda faaliyet gösteren şirket sahibi genç iş adamı Nihat Kesik aday adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kesik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da:

"24 Haziran’da yapılacak Milletvekilligi genel seçimin ülkem ve partim adına yeni Türkiye güçlü gelecek için durmak yok yola devam .Allah yar ve yardımcımız olsun.." dedi