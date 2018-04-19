Urfa'da alternatif yollar trafiğe açılıyor

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:47

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük köprülü kavşak projesi olan çevik kuvvet köprülü kavşağında 20 Nisan’dan itibaren sürücüler alternatif yolları kullanmaya başlayacak. 8 yönlü olarak projelendirilen çevik kuvvet köprülü kavşak çalışması öncesi alternatif yolların yapımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, trafiğin aksamaması için tüm kontrollerini tekrar gözden geçirerek hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Şanlıurfa-Diyarbakır yolu güzergahını çift taraflı olarak kullanmak isteyen sürücüler, 20 Nisan itibari ile alternatif yolları kullanacak. Yönlendirici levhaların ve yol çizgilerinin tamamladığı yeni bağlantı yolları ikişer şerit olmak üzere toplamda 4 şeritten oluşacak. Türkiye’nin en büyük köprülü kavşak yapımında sürücülere ve vatandaşları çalışma süresince duyarlılığından dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Tüm gayemiz şehrimizin sorunlarına kalıcı ve uzun vadeli çözümler üretmektir" dedi.



Çiftçi, "Projesini Büyükşehir Belediyemizin, ihalesini ise Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı için büyük bir özveri sergilendi. Gerek karayollarımızın ekipleri gerek ise Büyükşehir Belediyemizin ekipleri, her şekli ile büyük emekler sarf etti. Çalışmalar süresince vatandaşlarımızın sabır ve duyarlılık göstereceğini biliyoruz. Şanlıurfa’mızın gelişimi ve dönüşümü için bu tür projelere ihtiyacımız var" diye konuştu.

iha