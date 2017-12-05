Urfa'da arazi anlaşmazlığı ölümle bitti

Giriş Tarihi: 5 Aralık 2017 Salı 16:02

Siverek'e bağlı İleri Köyü'nde yaşayan Yılmaz ve Arıkçı aileleri arasında daha önceden devam eden arazi anlaşmazlığı nedeni ile kavga çıktı.

Aynı köyde bir araya gelen iki aile mensupları daha önceden devam eden arazi anlaşmazlığı nednei ile taryışmaya başladı. Tartışma daha sonra aile mensuplarının karıştığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavga şidetlenince her iki aileden bazı kimseler tüfek ve silahlarına sarılarak karşılıklı ateş etmeye başladı.

Çıkan silahlı kavgada; Arıkçı ailesinden Cenap, Mehmet ve Mustafa Arıkçı ve Yılmaz ailesinden isimi öğrenilemeyen bir kişiye isabet etti. Olayın yaşandığı İleri Köyü'nden bazı vatandaşların jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulanslar intikal etti.

Olayda Yılmaz ailesinden yaralanan şahısla birlikte yaralanan Cenap, Mehmet ve Mustafa Arıkçı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alındılar.

Ancak; Yaralılardan durumu ağır olan Cenap Arıkçı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olası kavga ihtimali ile güvenlik güçleri hem İleri Köyü'ünde ve yaralıların kaldırılıdğı hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Cenap Arıkçı'nın ölüm haberini alan aile yakınları hastaneye akın ederek sinir krizleri geçirdi. Olayda yarlanan diğer vatandaşların tedavisi devam ediyor.