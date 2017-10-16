Urfa'da Arazi Kavgası: 2 Ölü

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2017 Pazartesi 22:44

Sondakika.com haber sitesinde yer alan habere göre; Viranşehir İlçesi'nde, iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan amca çocukları 41 yaşındaki Ramazan Gülümser ile 39 yaşındaki Fadıl Gülümser yaşamlarını yitirdi.



Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gülümser ile Timur ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Olay sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan amca çocukları Ramazan ile Fadıl Gülümser yaralandı. Yaralı kuzenler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen amca çocukları, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi. Kuzenlerin cesetleri otopsi için morga konulurken, olayı haber alan Gülümser Ailesi'nin yakınları hastaneye akın etti. Olay yeri ve hastanede önlem alan güvenlik güçleri, tüfeği ateşleyen kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: sondakika.com