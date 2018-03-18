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Urfa'da arazi kavgası: 3 yaralı

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada aynı aileden 3 kişi silahla yaralandı

Giriş Tarihi: 18 Mart 2018 Pazar 21:20
Urfa'da arazi kavgası: 3 yaralı

Siverek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, 3 kişi tabancayla vurularak yaralandı. 

Alınan bilgilere göre, Bağlık Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, taraflarca taş, sopa ve silah kullanıldı.

Kavgada, tabancayla ateş edilmesi sonucu Çağan, Kemal ve Nail Akkoyun yaralandı. 

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı ve olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. 

 
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