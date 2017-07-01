Urfa'da aşırı sıcaklar 5 can aldı

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2017 Cumartesi 17:42

Şanlıurfa'nın Birecik, Harran ve Hilvan ilçelerinde serinlemek için suya giren toplam 5 kişi boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilk olay, Birecik ilçesindeki Fırat Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'ten Birecik ilçesine piknik yapmaya gelen Suriye uyruklu 3 kişi, sıcaktan bunalınca Fırat Nehri'nde serinlemek istedi. Kısa sürede akıntıya kapılan şahıslar, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, 3 saatlik çalışmanın ardından ismi öğrenilemeyen 3 Suriyelinin cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan cesetler otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Hilvan ve Harran'da da boğulma vakaları yaşandı İkinci olay, Hilvan ilçesine bağlı Yeşerdi Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, serinlemek için Atatürk Barajı gölüne girdi. 3 arkadaştan evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Yıldırım, bir süre sonra suda çırpınmaya başlayarak gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan dalgıç ekipler, Yıldırım'ın cesedini ulaşarak sudan çıkarttı. Yıldırım'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

6 yaşındaki çocuk su birikintisinde boğuldu Son boğulma vakası ise Harran ilçesine bağlı Damlasu kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, evlerinin yanında bulunan çukurdaki su birikintisine düşen 6 yaşındaki İsmail Deniz olay yerinde boğuldu. Bölgeye çağrılan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sonrası Deniz'in cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Morga getirilen cesetlerden, 6 yaşındaki İsmail Deniz'in cesedi yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracında konularak Harran'a gönderildi. Sabah saatlerinde morga gelen şahısların yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi.

Boğulma vakaları ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

(haberler.com)