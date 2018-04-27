Urfa'da bir hafta yağmur var

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:28

Meteoroloji müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada:



"Bugünden itibaren, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca Bölgemizde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak) yer seviyesinde sıcak hava ile atmosferin üst seviyelerinde soğuk hava bulunmasından dolayı meydana gelmesi beklenen ve halk arasında kırkikindi yağışları olarak isimlendirilen, öğleden sonraları görülecek mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki kararsızlık yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.



Bölgemizde aralıklı ve kısa sürede etkili (kuvvetli) olabilecek bu yağışların olumsuz etkilerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor."denildi