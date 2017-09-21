Urfa'da bir okulda Suriyeli sığınmacılarla gerilim yaşandı

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2017 Perşembe 17:50

Urfa Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binasında eğitim alan Suriyeli sığınmacılar ile aynı bahçede bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri arasında, bir kadının dövüldüğü iddiası üzerine gerilim yaşandı.

Öğrenci velilerinini dayak iddiasını duyarak okulda toplanmasının üzerine Halk Eğitim Merkezindeki Suriyeli sığınmacılar çevik kuvvet ekipleri eşliğinde tahliye edildi.



Doğan Haber Ajansında (DHA) yer alan bilgiye göre, Urfa Haleplibahçe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet İlkokulu bahçesinde yer alan Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binasında, Suriyeli 2 yetişkinin ilkokula giden bir çocuğun annesini darbettiği iddia edildi. Bu iddia üzerine yaklaşık 100 öğrenci velisi okul bahçesinde toplanarak "Suriyelileri istemiyoruz" sloganı attı. Okul yönetiminin gerginliği önleyememesi ve durumu polise bildirmesi üzerine zırhlı araçlar ile çok sayıda çevik kuvvet polisi okula sevk edildi. Okulun bahçesinde barikat oluşturan polis, gerginliğin büyümemesi için Halk Eğitim Merkezinde kursiyer olarak bulunan Suriyeli sığınmacıları tahliye etti. Sığınmacıların tahliyesinin ardından veliler okul bahçesinden ayrıldı.



DHA muhabirine konuşan bir öğrenci velisi kadın, Suriyeli bir çiftin bir kadını darbettiğini ifade etti. Suriyelileri okulda istemiyoruz diyen veli, "Bizim çocuklarımız okulda sıralarda 3'erli 5'erli oturuyor, Suriyelilerin okulunda klimalar var. Bir de okulun içine duvar örmek istiyorlar, biz duvarı da kabul etmiyoruz" dedi.





(evrensel.net)