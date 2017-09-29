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Urfa'da "ByLock" operasyonu 38 Gözaltı

Aralarında Urfa'nın da olduğu 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında "ByLock" kullandığı iddia edilen 38 zanlı gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2017 Cuma 10:48
Urfa'da

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında "ByLock" kullandığı ileri sürülenlerin de bulunduğu 38 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında  Adana,  Gaziantep,  Şanlıurfa,  Kayseri ve  Konya'da bazı zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ileri sürülenlerin de bulunduğu farklı meslek gruplarından 38 şüpheli gözaltına alındı.

Adana  Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

 

(sondakika.com)

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