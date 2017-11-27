Urfa'da Cezaevinde meslek edindiler

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2017 Pazartesi 10:37

Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda düzenlenen belge dağıtım programına Cumhuriyet Savcısı Fatih Çam, Hakim Tahir Akgül, Cezaevi Müdürü Cevat Berber ve Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necati Taş katıldı.

Açılan kurslarla bir meslek sahibi olarak tahliye olan tutuklular, okuma yazma, yağlı boya ve terzilikten bilgisayar kursuna, bakırcılık, inşaat ve el sanatları kursundan aşçılığa kadar birçok alanda kalifiye hale geliyorlar. Cezaevinde kalanları topluma kazandırmak amacıyla verilen kurslarla tutuklu ve hükümlülerin, tahliye olduklarında iş gücü piyasasına kazandırması hedefliyor.

14 mahkum üniversite sınavını kazandı

Tutukluların zamanlarını daha verimli geçirmeleri için kurs faaliyetlerinin yanı sıra birçok bilgi yarışması, okuma etkinliği ve seminerlerin düzenlendiği Ceza İnfaz Kurumu’nda ayrıca 14 mahkum üniversite sınavını kazanarak çeşitli bölümlere yerleşti.

Mahkumlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde verilen terzilik kursunun belgelerini, Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necati Taş’ın elinden aldılar. Taş, tahliye olanların tekrar suça karışmasını engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, eğitimi her yerde her zaman destekleyeceklerini belirtti.

Belge dağıtımının ardından mahkumlardan oluşan Türk Halk Müziği Korosu’nun bir müzik eğlence programı gerçekleştirdiği törenin ardından meslek edindirme atölyeleri gezilerek bilgi alındı. Kursların verilmesinde en büyük desteğin Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi olduğunu söyleyen cezaevi yetkilileri, Necati Taş’a teşekkürlerini sundu.