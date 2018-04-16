Urfa'da CHP’ye HDP’den destek

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 19:54

Şanlıurfa’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından OHAL’in uzatılma durumuna tepki olarak gerçekleştirilen oturma eylemine, Halkların Demokratik Partisi (HDP) de destek verdi.



CHP, Olağanüstü Hal’in (OHAL) bir daha uzatılma durumuna karşı bugün yurt genelinde saat 12.00’de oturma eylemi gerçekleştirdi. Bu kapsamda Şanlıurfa’da da CHP il yönetimi Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde yaklaşık 50 kişilik bir grupla eylem yaptı. Basın açıklamasının okunduğu eylemde HDP Şanlıurfa il yönetimi de CHP’ye destek verdi.

Yapılan basın açıklamasının ardından CHP ve HDP il yöneticisi ve üyeleri, yaklaşık yarım saat oturma eyleminden sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Eylemde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

iha